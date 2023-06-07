ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (469-й день) | ВСУ перешли в наступление на Бахмутском направлении, пропагандистка Симоньян предложила прекратить войну

В зоне риска подтопления - археологические памятники национального значения: Львовское поселение село Львове (IV век до нашей эры – IV век), Бургунское поселение, село Николаевка (II-V век), Место крепости Тягин, село Тягинка (XIII – XVII век), городище „Понятовское“ село Понятивка (IV век до нашей эры – IV век).

По данным ведомства, уже пострадали комплекс построек Каховской ГЭС, исторический центр города Новая Каховка, а также дворцы культуры в Новой Каховке, селах Корсунка и Днепряне.

Под угрозой подтопления в Херсонской области находится значительная часть культурных памятников и музеев, отметило министерство культуры и информационной политики Украины.

„По предварительным данным в Херсонской области подтоплены 20 населенных пунктов на правом берегу реки Днепр и более 1 тыс. 900 домов“, - говорится в сообщении службы.

Как сообщило Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 11:30 7 июня из Херсонской области эвакуированы 1 тыс. 548 человек.

Видео из Днепропетровской области выложил в телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Мор рыбы уже наблюдается в Снигиревской общине Николаевской области, сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

В Днепропетровской области после разрушения Каховской ГЭС начался мор рыбы

Кроме того в ведомстве отметили, что теперь без источника воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях. Это может привести к том, что поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыни.

В результате подрыва российскими военными Каховской ГЭС на правом берегу Днепра было затоплено ориентировочно 10 тыс га сельскохозяйственных земель - на левом берегу, где находятся оккупированные Россией территории, объем затопления в несколько раз больше, сообщили в пресс-службе министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Министерство агрополитики Украины: на правобережной части Херсонской области затопило около 10 тысяч гектаров полей

Как сказано в заявлении Care International, организация особенно обеспокоена в связи с тем, что мины могут находиться в потоке воды, которой затопило соседние с гидроэлектростанцией районы.

Международная благотворительная организация Care International предупреждает об опасности мин, которые могло смыть в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС.

При этом губернатор утвеждает, что пострадавших нет.

„Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается“, - написал Гладков в телеграм-канале.

„Отслеживая ситуацию с поведением врага на левом берегу, можем констатировать, что они оттягивают свои подразделения. Начали они свое движение за несколько дней до этого теракта“, — заявила Гуменюк.

Войска РФ, которые находятся на левой стороне Днепра в аннексированной части Херсонской области , отошли на 5-15 километров от реки после прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом, пишет украинское издание „Страна“, сообщила спикер оперативного командования ВСУ „Юг“ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее говорила, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли в наступление и за минувшие сутки продвинулись на разных участках фронта в районе Бахмута на 200-1100 метров.

Всего за последние сутки войска РФ отразили на Донецком направлении восемь атак противника, утверждает ведомство. „Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено“, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве составили список музеев, которые уже подтоплены или находятся под угрозой подтопления. В их числе: картинная галерея им. А.С. Гавдзинского, музей истории города Новая Каховка , дом-музей А. П. Бахуты, музей боевой славы 87 Сталинградской и другие.

„В районе, где находилась Каховская плотина, было установлено множество мин, которые сейчас плавают в воде и представляют огромную опасность“, - говорит руководитель отделения Care International в Украине Фабрис Мартен.

Он также говорит, что разрушение дамбы может привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды.

Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и предложил ему создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС.



Зеленский подтвердил переговоры с Эрдоганом. По словам украинского лидера, в ходе разговора он рассказал „о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС“, а также передал список необходимого Украине для ликвидации бедствия.

Эрдоган отметил важность всестороннего расследования случившегося, а также заявил о возможности создания комиссии по расследованию с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества.

Уже в ближайшие дни Евросоюз может принять очередной — уже одиннадцатый — пакет санкций против России. На этот раз Европа всерьез озаботилась не самой Россией, а третьими странами, которые помогают обходить действующие ограничения. В числе прочего ЕС обсуждает полный запрет экспорта некоторых товаров в страны, которые потом продают их России.

Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за разрушения плотины Каховской ГЭС

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник генпрокурора страны Максим Попов.

Украина обвиняет российские войска в подрыве плотины. Россия утверждает, что ГЭС попала под украинский обстрел.

Украинское контрнаступление еще даже не началось, утверждает cекретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

„Когда мы его начнем, все об этом узнают. Все это увидят“, — заявил он в комментарии Reuters.

По его словам, россияне ошибочно приняли локальные украинские удары за начало крупной операции.