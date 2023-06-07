07.06.2023, 17:46
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 14-летнего Давида(1)
ФОТО: Politsei
Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Давида из Пыхья-Таллинна.
Близкие юноши обратились в полицию вчера после того, как Давид не вернулся домой в Пыхья-Таллинн, его мобильный телефон выключен. Он может находиться в окрестностях улицы Виру, в Кесклинне или в Мустамяэ.
Рост Давида 180 см, у него спортивное телосложение и темно-каштановые волосы. Он может быть одет в длинную черную куртку или темно-синий пуховик с капюшоном, серые спортивные штаны и темные кроссовки Adidas с белой подошвой.
Полиция просит всех, кто видел Давида, звонить по номеру 112.