07.06.2023, 17:46
Полиция просила помощи в поисках пропавшего в Таллинне подростка(1)
ФОТО:
В среду, 7 июня, полиция просила помощи в поисках 14-летнего подростка из Пыхья-Таллинна.
Близкие юноши обратились в полицию после того, как мальчик не вернулся домой в Пыхья-Таллинн, его мобильный телефон выключен. Отмечалось, что он мог находиться в окрестностях улицы Виру, в Кесклинне или в Мустамяэ.
Полиция просила всех, кто видел подростка, позвонить по номеру 112.
Поздно вечером того же дня поступило сообщение, что пропавший найден и с ним все в порядке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.