Полиция просила помощи в поисках пропавшего в Таллинне подростка

Близкие юноши обратились в полицию после того, как мальчик не вернулся домой в Пыхья-Таллинн, его мобильный телефон выключен. Отмечалось, что он мог находиться в окрестностях улицы Виру, в Кесклинне или в Мустамяэ.

Полиция просила всех, кто видел подростка, позвонить по номеру 112.

Поздно вечером того же дня поступило сообщение, что пропавший найден и с ним все в порядке.

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