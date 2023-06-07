Правда ли, что на фото запечатлена жена губернатора Белгородской области перед вылетом из России?

Сообщения об эмиграции Марины Гладковой появились 22 и 23 мая на фоне захода в Белгородскую область диверсионных групп „Легиона „Свобода России“» и „Русского добровольческого корпуса“, второй в марте участвовал в похожей вылазке в Брянскую область. В качестве доказательства к постам прилагался снимок из некоего аэропорта. Утверждается, что стоящая вполоборота и разговаривающая по телефону женщина в правой части кадра и есть жена белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. С подобными подписями фото широко разошлось по соцсетям. В Telegram-канале „Украина сейчас: новости, война, Россия“ пост набрал 494 000 просмотров на момент написания этого разбора, в канале „Украина 24/7“ — 208 000, в канале Pravda Gerashchenko — 173 000. Виральные посты в Facebook и Twitter сопровождались подписями „бегут, родимые» и „крысы бегут с корабля».

Авторы публикаций о жене белгородского губернатора в аэропорту не уточняют, когда и где именно был сделан снимок. При этом на фото достаточно деталей, чтобы найти его первоисточник. В левом верхнем углу виден рекламный экран с частью слогана (можно различить слова „элемент“ и „отдыха“), фрагмент логотипа чартерной авиакомпании Azur, стойки регистрации, характерный рисунок на полу и металлические конструкции. Поиск по фразе „Azur элемент твоего отдыха“ приводит к рекламному ролику авиакомпании, а обратный поиск по фото в Google — к необрезанному и более качественному снимку от 2 февраля 2023 года.

Фотография выложена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в качестве иллюстрации к новости о шестимиллионном пассажире авиакомпании Azur — сообщается, что снимок сделан в аэропорту Внуково. В названии файла сохранилось и точное время съёмки (или пересылки) файла.

Опубликованные в открытом доступе фотографии интерьера аэропорта Внуково подтверждают, что снимок сделан именно там: можно сверить детали архитектурного устройства и дизайна.