Правда ли, что на фото запечатлена жена губернатора Белгородской области перед вылетом из России?
В мае 2023 года стал виральным снимок из аэропорта, на котором якобы изображена покидающая Россию жена губернатора Вячеслава Гладкова. Мы проверили, верно ли интерпретируют этот кадр в соцсетях.
Сообщения об эмиграции Марины Гладковой появились 22 и 23 мая на фоне захода в Белгородскую область диверсионных групп „Легиона „Свобода России“» и „Русского добровольческого корпуса“, второй в марте участвовал в похожей вылазке в Брянскую область. В качестве доказательства к постам прилагался снимок из некоего аэропорта. Утверждается, что стоящая вполоборота и разговаривающая по телефону женщина в правой части кадра и есть жена белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. С подобными подписями фото широко разошлось по соцсетям. В Telegram-канале „Украина сейчас: новости, война, Россия“ пост набрал 494 000 просмотров на момент написания этого разбора, в канале „Украина 24/7“ — 208 000, в канале Pravda Gerashchenko — 173 000. Виральные посты в Facebook и Twitter сопровождались подписями „бегут, родимые» и „крысы бегут с корабля».
Авторы публикаций о жене белгородского губернатора в аэропорту не уточняют, когда и где именно был сделан снимок. При этом на фото достаточно деталей, чтобы найти его первоисточник. В левом верхнем углу виден рекламный экран с частью слогана (можно различить слова „элемент“ и „отдыха“), фрагмент логотипа чартерной авиакомпании Azur, стойки регистрации, характерный рисунок на полу и металлические конструкции. Поиск по фразе „Azur элемент твоего отдыха“ приводит к рекламному ролику авиакомпании, а обратный поиск по фото в Google — к необрезанному и более качественному снимку от 2 февраля 2023 года.
Фотография выложена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в качестве иллюстрации к новости о шестимиллионном пассажире авиакомпании Azur — сообщается, что снимок сделан в аэропорту Внуково. В названии файла сохранилось и точное время съёмки (или пересылки) файла.
Опубликованные в открытом доступе фотографии интерьера аэропорта Внуково подтверждают, что снимок сделан именно там: можно сверить детали архитектурного устройства и дизайна.
Сделать однозначные выводы о схожести женщины на снимке с Мариной Гладковой весьма сложно — она стоит вполоборота, часть лица закрывает смартфон, а качество изображения не очень высокое. Сервис распознавания лиц PimEye не смог определить, кто именно запечатлён на вирусном фото.
Фактчекинговый ресурс Lead Stories провёл собственное исследование и отметил, что у жены губернатора и женщины в кадре не совпадает как минимум стрижка. 21 мая Гладков выложил в своём аккаунте во „ВКонтакте“ фото и видео с супругой — видно, что волосы Гладковой короче, чем у женщины на кадре из Внукова.
В Twitter, судя по всему, искажение завирусилось после твита на английском языке, опубликованного 22 мая в 18:11 по московскому времени. Наиболее вероятным же первоисточником был опубликованный в Telegram двумя часами ранее пост канала „Україна⚡️Новини⚡️Війна“. Нам не удалось найти вирусное фото в более ранних публикациях, а многие каналы удалили посты с анализируемым снимком.
Таким образом, широко разошедшееся в соцсетях сообщение о „бегущей жене губернатора Гладкова“ проиллюстрировано фотографией почти четырёхмесячной давности, а утверждение о том, что на фото Марина Гладкова, не подтверждается анализом фотографий.
Итог: Фейк