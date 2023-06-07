Испанский мотогонщик стал очередной жертвой самой опасной трассы в мире

Испанский мотогонщик Рауль Торрас Мартинес погиб в возрасте 46 лет в результате аварии во время гонки Isle of Man TT на острове Мэн (Великобритания), трасса которой считается самой опасной в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Мартинес дебютировал в гонках TT в 2017 году. В 21 гонке этой серии испанец 18 раз становился бронзовым призером.

„Рауль был самым быстрым испанцем, когда-либо преодолевавшим трассу ТТ“, — заявили организаторы.

Соревнования на острове Мэн проходят с 1907 года, трасса считается самой опасной в мотоспорте. Торрас Мартинес стал 267-м погибшим на ней гонщиком, всего было зафиксировано 280 смертей (с учетом зрителей и официальных лиц).

В прошлом году на Isle of Man TT погибли шесть человек.

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