Новости Эстонии
07.06.2023, 15:15

ФОТО | В Пылва в водосточной трубе застрял еж. Ему потребовалась помощь спасателей

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock

О том, что зверек был спасен, Спасательный департамент Эстонии сообщил на своей странице в Facebook.

„Вечером 2 июня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пылва в водосточной трубе застрял ёж. Наши профессионалы засучили рукава, натянули перчатки и помогли колючке выбраться из трубы обратно на природу“, - сообщил Спасательный департамент Эстонии.

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