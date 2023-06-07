07.06.2023, 15:15
ФОТО | В Пылва в водосточной трубе застрял еж. Ему потребовалась помощь спасателей(1)
ФОТО: Shutterstock
О том, что зверек был спасен, Спасательный департамент Эстонии сообщил на своей странице в Facebook.
„Вечером 2 июня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пылва в водосточной трубе застрял ёж. Наши профессионалы засучили рукава, натянули перчатки и помогли колючке выбраться из трубы обратно на природу“, - сообщил Спасательный департамент Эстонии.
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