ФОТО | В Пылва в водосточной трубе застрял еж. Ему потребовалась помощь спасателей

„Вечером 2 июня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пылва в водосточной трубе застрял ёж. Наши профессионалы засучили рукава, натянули перчатки и помогли колючке выбраться из трубы обратно на природу“, - сообщил Спасательный департамент Эстонии.