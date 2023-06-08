ВИДЕО | Женщина обнаружила в речке Пирита водяного скорпиона. Туровский: это сигнализирует о чистоте водоема

В RusDelfi обратилась взволнованная читательница, увидевшая в речке Пирита водяного скорпиона. „До этого я ни разу не видела в Эстонии это водоплавающее животное“, - сообщила она причину беспокойства. „Укус водяного скорпиона можно сравнить по уровню боли с укусом пчёлы, но только он впрыскивает яд под водой“, - добавила девушка.

Чтобы разобраться, что же это за существо, действительно ли оно кусается и что делает в речке Пирита, RusDelfi обратился к зоологу Алексею Туровскому.

“На фотографии совершенно несомненно именно водяной скорпион, - прокомментировал Туровский, - По-эстонски он называется „vesihark“. Его научное название - Nepa cinerea“. По словам зоолога, это совершенно безобидное животное, которое никому из людей или более крупных животных вообще не способно и не собирается причинять какого бы то ни было вреда.

„Ему даже не справиться с нашей кожей“, - отметил Алексей. По его словам это очень полезное насекомое, которое подъедает всяких червячков, что держит сообщество червячков „в напряженном состоянии“. „А это всегда на пользу общей экологической системе“, - отмечает он.

Зоолог рассказывает, что водяной скорпион относится к отряду полужесткокрылых. „То есть это клопы. В этом отряде есть в нашей фауне, например, гладыши, которых можо вполне назвать водяными осами. Они кусаются мгновенно и невероятно больно. Они очень быстро плавают, это, в общем-то, активные животные на разделе воздушных и водяных сред“, - рассказат Туровский.

“Ну и водяной скорпион медленный, плоский. Он похож немного на скорпиона - это чисто внешнее сходство, - отмечает Алексей. - У него передние лапки крючками, по расположению и тому, как он ими двигает, немножко похожи на клешни скорпиона. Но у скорпиона настоящие клешни. Как у крабов, раков, которыми он хватает добычу или, скажем, мадам-скорпиониху, и начинает танцевать. Очень интересно, на ломбаду похоже немножко“.

Однако водяной скорпион из эстонских водоемов ничего подобного с людьми не делает и никого не хватает. „А длинный как будто стержень на конце тела - это воздушная трубка, snorkel“, - поясняет зоолог. Он также добавляет, что между настоящим скорпионом и водяным есть еще одно важное отличие: „Все насекомые дышат или трахеями, или какими-то специальными приспособлениями, которые в любом случае тоже связаны с трохейной системой. В отличие от скорпионов и вообще паукообразнох, у которых - легкие“.



Водяной скорпион в речке Пирита - явление совершенно нормальное. „Они везде и всюду, где вода более-менее чистая“, - отмечает зоолог.



“В загрязненном сельско-хозяйственными ядами или какими-то отходами или удобрениями бедняге скорпиону просто есть нечего, - замечает Туровский - Дышать он в любом случае сможет, он же дышет воздухом, но в основном это не жизнь“.