LHV: Повышение процентных ставок побудило людей делать вклады
Еще недавно срочный вклад был не слишком популярным вариантом размещения денег — пока процентные ставки на рынке были отрицательными, и по срочным вкладам проценты оставались очень низкими. Быстрый рост процентных ставок вызвал новый всплеск популярности вкладов, побудив людей направлять свободные деньги именно туда.
В условиях роста процентных ставок и тесной конкуренции LHV Pank недавно значительно повысил процентные ставки по срочным вкладам. По годовому вкладу LHV предлагает 4% годовых, повысились и процентные ставки по краткосрочным вкладам: по депозиту на один месяц банк предлагает процентную ставку в размере 1,75% годовых, на 3 месяца – 2,50% годовых, на 6 месяцев – 3,00% и на 9 месяцев – 3,50% годовых.
Глава казначейства LHV Кадри Халдре говорит, что повышение процентных ставок по вкладам содействует накоплению, оздоравливая экономику. „Например, в LHV в результате повышения процентов объем срочных вкладов за год вырос в три раза, и мы можем использовать эти деньги для предоставления кредитов эстонским частным и корпоративным клиентам. Поскольку мы хотим активнее поддерживать накопление, проценты по срочным вкладам в LHV выше ставки Euribor“, — сказала Халдре. Только в нынешнем году LHV заключил более 21 тысячи договоров на срочный вклад.
По словам Халдре, наиболее распространенным вариантом среди частных лиц является вклад на 12 месяцев — это считается оптимальным сроком размещения свободных денег. „Среди открытых в нынешнем году срочных вкладов 71% был сроком на один год. Каждый клиент сам решает, какой срок депозита наиболее соответствует его возможностям и планам. Решения Европейского центрального банка в области монетарной политики и, следовательно, динамику процентных ставок трудно предугадать заранее, но, вероятно, на сегодняшний день большая часть повышений ставок уже свершилась“, — сказала она. По словам Халдре, важно помнить: хотя дальнейший рост процентных ставок по вкладам не исключен, сегодня срочный вклад выгоднее, чем хранение свободных денег на банковском счете.
По оценкам Халдре, отношение частных лиц и предприятий к срочным вкладам различается. „Если частные лица предпочитают годовой вклад, то предприятия чаще размещают более крупные суммы на меньший срок — в этом году среди новых корпоративных срочных вкладов преобладают самые краткосрочные. Это говорит о том, что бизнес-клиенты в целом более склонны вкладывать свободные деньги под процент, чем частные лица. При этом бизнес-клиенты хорошо осведомлены о возможностях и рисках инвестирования и следят за выгодными предложениями“, — отметила Халдре.
Помимо процентов по срочным вкладам, LHV Pank также повысил процентную ставку по вкладам до востребования для корпоративных клиентов: с суммы на расчетном счете предприятия, превышающей 20 000 евро, выплачиваются значительно более высокие проценты, чем обычно: 1,00%.
Сейчас процентные ставки находятся на исторически высоком уровне. Последний раз в Эстонии проценты по срочным вкладам были на аналогичном уровне в начале 2009 года, когда в обращении были еще эстонские кроны; такой уровень процентных ставок наблюдается впервые после перехода на евро.
Заключить договор срочного вклада в интернет-банке LHV несложно, для этого нужно выбрать „Открытие вклада“ и указать нужный срок. Срочный вклад — это безопасный способ приумножить свои сбережения: при поддержке Гарантийного фонда вклады клиента в банке LHV объемом до 100 000 евро полностью обеспечены.
LHV Group — крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus и LHV Kindlustus. На предприятиях группы работает более 930 человек. По состоянию на конец августа банковскими услугами LHV пользуются 394 000 клиентов, пенсионные фонды в управлении LHV насчитывают 131 000 активных клиентов, а LHV Kindlustus обеспечивает страховую защиту 158 000 клиентов. LHV Bank, дочерняя компания группы, имеет банковскую лицензию Великобритании и предоставляет банковские услуги международным финансовым технологическим компаниям и кредиты малым и средним предприятиям.