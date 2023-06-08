LHV: Повышение процентных ставок побудило людей делать вклады

В условиях роста процентных ставок и тесной конкуренции LHV Pank недавно значительно повысил процентные ставки по срочным вкладам. По годовому вкладу LHV предлагает 4% годовых, повысились и процентные ставки по краткосрочным вкладам: по депозиту на один месяц банк предлагает процентную ставку в размере 1,75% годовых, на 3 месяца – 2,50% годовых, на 6 месяцев – 3,00% и на 9 месяцев – 3,50% годовых.

Глава казначейства LHV Кадри Халдре говорит, что повышение процентных ставок по вкладам содействует накоплению, оздоравливая экономику. „Например, в LHV в результате повышения процентов объем срочных вкладов за год вырос в три раза, и мы можем использовать эти деньги для предоставления кредитов эстонским частным и корпоративным клиентам. Поскольку мы хотим активнее поддерживать накопление, проценты по срочным вкладам в LHV выше ставки Euribor“, — сказала Халдре. Только в нынешнем году LHV заключил более 21 тысячи договоров на срочный вклад.

По словам Халдре, наиболее распространенным вариантом среди частных лиц является вклад на 12 месяцев — это считается оптимальным сроком размещения свободных денег. „Среди открытых в нынешнем году срочных вкладов 71% был сроком на один год. Каждый клиент сам решает, какой срок депозита наиболее соответствует его возможностям и планам. Решения Европейского центрального банка в области монетарной политики и, следовательно, динамику процентных ставок трудно предугадать заранее, но, вероятно, на сегодняшний день большая часть повышений ставок уже свершилась“, — сказала она. По словам Халдре, важно помнить: хотя дальнейший рост процентных ставок по вкладам не исключен, сегодня срочный вклад выгоднее, чем хранение свободных денег на банковском счете.