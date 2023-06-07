Государственный анализ рисков: насколько вероятно, что на Эстонию нападет Россия?

Глава отдела кризисного регулирования Министерства экономики и коммуникаций Прийт Саар также выделяет три группы рисков: электричество, связь и автокатастрофы. „Вероятность отключения электроэнергии довольно высока, и одна из важных причин – погода, – заявляет Саар и приводит в пример события четырехлетней давности. – Мы все видели что произошло в 2019 году“. (В конце ноября обрушившийся шторм нанес серьезный урон инфраструктуре на юге Эстонии. Погиб один человек, пропала мобильная связь, а без электричества остались десятки тысяч человек – прим. ред.). Саар считает, что в будущем вероятность подобных катаклизмов вполне реальна. „Метеорологи, конечно, следят за изменениями погоды, но сказать, что в определенный день будет еще один сильный шторм – не могут“. Ко всему прочему, надо понимать, что отключение электроэнергии может привести и к пожару.

Это, в частности, коррупция, организованная преступность или отмывание денег. Но к таким угрозам государство готовилось годами. „Здесь важно выделить тему войны России против Украины. Россия перед военным наступлением пыталась создать условия, при которых Украина не смогла бы оказать сопротивление. Это все те же отмывание денег, организованная преступность и коррупция, – отмечает Тори и добавляет: – в общественном пространстве война вообще сильно изменила отношение к разным опасностям и рискам“. Он поясняет, что с национальной точки зрения обеспечение безопасности в этих областях не менее важно, несмотря на то, что подобные угрозы нематериальны, их тяжело измерить или увидеть.

Другие виды угроз, которые, безусловно, находятся в фокусе государственного внимания, являются невидимыми, и их сложнее отнести к конкретным событиям.

Риски, которые рассматривает государство, можно разделить на условные две категории. Во-первых, это угрозы , которые несут события. Скажем, война или массовые беспорядки. „Так, например, в апреле 2007 года мы понесли большие имущественные убытки“, – рассказывает директор по координации вопросов безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии Эркки Тори, имея в виду события „Бронзовой ночи“. Под эту же категорию угроз попадают взрывы и различные атаки.

Другая зона опасности, которая очень часто возникает при отключении электроэнергии, – это отключение связи. „Когда отключается электричество, в некоторых районах это может отключить и связь в том числе. Однако операторы связи делают все возможное с помощью генераторов и другого оборудования, чтобы предотвратить подобное“, – заявляет Саар.

Глава отдела кризисного регулирования напоминает свод кратких правил, как подготовиться к внезапному отключению электричества. „Должны быть элементарные запасы – это еда на несколько дней, а лучше на неделю, и достаточное количество воды. Люди, которые зависят от лекарств, также должны побеспокоиться о запасах. Ведь аптеки могут быть закрыты или находиться в 100 километрах от вашего местоположения, – перечисляет Саар. – Неплохо иметь автономное электричество. Например, генератор и запасы топлива к нему“.

При подобных катаклизмах Саар советует избегать „туризма катастроф“, когда человек стремится публиковать все ужасы происшествий в инстраграм. „Так ты истощаешь свой аккумулятор. Используй телефон только для важных звонков и СМС“, – призывает Саар, но тут же оговаривается и сообщает, что, конечно, потребности современного жителя тоже сильно возросли.

Что касается транспортных аварий, то очевидно, что автомобили попадают в аварию чаще остальных. Например, крупнейшая морская катастрофа в истории современной Эстонии произошла с паромом „Эстония“ аж в 1994 году.

Безусловно, в Эстонии и раньше проводились различные оценки угроз и рисков, но часто они так и оставались закрытой информацией. Сейчас комплексная оценка рисков была представлена правительству и доведена до сведения различных учреждений. Сбор оценки рисков осуществляли в сотрудничестве множество ведомств: Департамент внешней разведки, КаПо, Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Департамент окружающей среды и др.

Сейчас пока это пилотный продукт, полная оценка рисков завершится в следующем году. Однако важно отметить, что процесс этот беспрерывный – информацию будут постоянно обновлять, так как риски меняются с течением времени.

В этом году проведут серию кризисных учений под названием CREVEX У каждого будет возможность внести свой вклад в успех учений и проверить свою готовность к кризису – узнать больше о том, как реагировать в чрезвычайной ситуации. Учения пройдут 28 - 29 сентября 2023 года в районе порта Мууга (или в Харьюмаа). Зарегистрироваться можно по ссылке .

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