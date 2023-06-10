ВИДЕО | Министр здоровья Рийна Сиккут: даже красное вино больше не считается безопасным!

Как показало представленное Министерством социальных дел исследование, посвященное потреблению алкоголя жителями Эстонии, оно растет уже несколько лет, количество смертей, связанных с алкоголем, приближается к наихудшему показателю за последние десятилетия.

В 2022 году взрослые жители Эстонии потребляли в среднем 11,2 литра абсолютного алкоголя на душу населения, это на 1,2% больше, чем годом ранее. Как отмечается в исследовании Института конъюнктуры, потребление алкоголя не выросло еще больше лишь из-за стремительного роста стоимости жизни.