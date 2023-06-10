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10.06.2023, 20:30

ВИДЕО | Министр здоровья Рийна Сиккут: даже красное вино больше не считается безопасным!

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Министр здоровья Рийна Сиккут и красное вино
Министр здоровья Рийна Сиккут и красное вино
ФОТО: Ilmar Saabas

Министр здоровья Рийна Сиккут (СДП) никому не советует употреблять алкоголь.

Как показало представленное Министерством социальных дел исследование, посвященное потреблению алкоголя жителями Эстонии, оно растет уже несколько лет, количество смертей, связанных с алкоголем, приближается к наихудшему показателю за последние десятилетия.

В 2022 году взрослые жители Эстонии потребляли в среднем 11,2 литра абсолютного алкоголя на душу населения, это на 1,2% больше, чем годом ранее. Как отмечается в исследовании Института конъюнктуры, потребление алкоголя не выросло еще больше лишь из-за стремительного роста стоимости жизни.

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