RUSDELFI В УКРАИНЕ | В Киеве начались репетиции спектакля, который скоро покажут в Нарве. Он о том, о чем пока не принято говорить

Постановка спектакля осуществляется в рамках сотрудничества Театра драматургов и Vaba Lava. Мярт и Аллан приезжали в Киев и в апреле, когда проходил кастинг актеров.

„Репетиции будут проходить до конца июня. Продолжатся они с первого августа в Нарве. Премьера состоится также в Нарве 15 августа в рамках Фестиваля Свободы“, — рассказывает Мярт Меос.

Аллан Калдоя говорит, что после полномасштабного вторжения России в Украину он сразу же связался с украинскими друзьями. „Мы, конечно, сразу были на связи, присылали фотки из Эстонии, с площади Свободы, фотки подкрашенных домов в сине-желтый цвет. Конечно, в первые дни войны было важным, что наше правительство первыми прислало „Джавелины“. Но потом мы почувствовали, что для украинцев, которые находятся под обстрелами вражеских войск, мало пользы от того, что мы в твиттере ставим сердечки и подкрашиваем дома в цвета их флага. Это, конечно, красиво, но пользы мало. В конце июля прошлого года мы приехали сюда в Киев, чтобы встретиться с друзьями. Мы поняли, что люди устают от новостей с фронта. Мы решили поставить пьесу о том, почему люди уехали. В частности, про мужчин, которые убежали. Как потом к ним будут относиться после того, как они вернутся. Как интегрировать обратно территории, которые Украина освобождает“, — рассказывает Аллан Калдоя.

Постановщик Валтерс Силис (Латвия) говорит, что пьеса о сложном выборе, который приходится делать людям во время войны. „О выборе, который они были вынуждены сделать, потому что обстоятельства сложились таким образом. С этим текстом интересно работать. Это такая коллаборация между эстонским театром, украинским театром, а также латвийскими режиссером и сценографом“, — отмечает он.

Актриса Наталья Кобизькая рассказывает о своей роли: „Это история женщины во время войны, о том, как она проживает эту войну. Она была вынуждена выехать из страны и строить новую жизнь. Спасибо Наталке Блок, которая это написала эту историю“.