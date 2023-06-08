Осужденная на 16 лет за убийство и надругательство над трупом Инге Пуллат до сих пор на свободе

Вируский уездный суд 16 марта приговорил Инге Пуллат, которую следствие сочло организатором преступления, за убийство родственницы и осквернение трупа к 16 годам лишения свободы. Ее подельник Айво Волошин получил 7 лет тюрьмы. В настоящее время свободы лишен только Айво Волошин. Инге и Андрес Пуллаты пока на свободе, поскольку решение суда не вступило в силу.

Как ранее писал RusDelfi согласно обвинению, 2 ноября 2021 года Пуллат и Волошин убили в деревне Йыуга в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа женщину с целью получения выгоды, а точнее получения в собственность хутора, принадлежавшего убитой. Инга Пуллат предварительно придумала план, согласовала его с имеющим недостатки интеллектуального развития Айво Волошиным и предложила ему претворить план в жизнь. Сын Инги, Андрес, помог избавиться от тела.

Более подробно с историей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



