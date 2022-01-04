В разных местах Ласнамяэ установили новые камеры наблюдения

„Безопасность и повышение чувства защищенности жителей всегда были для меня приоритетом. Наряду с изменениями в городском пространстве и наймом охранного патруля установка камер является частью системного подхода к решению проблем безопасности. Теперь, помимо парка Тондираба, камеры есть в туннелях Мустакиви и Тондираба, а также в парке Асундузе и скейтпарке Кивила“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

По заказу управы района Ласнамяэ в парке Асундузе и скейтпарке Кивила были установлены две новые камеры наблюдения. В туннелях Мустакиви и Тондираба старые камеры были заменены на новые.

Решение об усилении наблюдения было принято на основе обратной связи от жителей и сотрудников правоохранительных органов. Основными проблемами являются причинение пьяными людьми неудобств другим жителям, вандализм и нарушение общественного порядка в целом.

Камеры будут работать круглосуточно, и любая полученная с их помощью информация о нарушении общественного порядка будет передаваться в полицию. Установленные камеры могут быть использованы полицией в режиме реального времени и позднее для выявления правонарушений. Никакие личные данные не будут передаваться третьим лицам.

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