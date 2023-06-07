Полиция задержала двух пьяных мужчин по подозрению в убийстве

Вчера вечером чуть позже 20:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Вильянди обнаружено тело 48-летнего мужчины со следами насилия. По имеющейся информации, мужчина получил ножевое ранение. В качестве подозреваемых полиция задержала 50-летнего и 58-летнего мужчин.

По словам руководителя отделения полиции Вильянди Маргуса Сасса, есть основания полагать, что преступление совершили мужчины, которые снимали квартиру в том же доме, что и погибший. „Арендаторы дома и ранее попадали в орбиту внимания полиции, преимущественно потому, что и ранее вместе употребляли алкоголь“, — сказал Сасс. Он добавил, что и 50-летний, и 58-летний мужчины, подозреваемые в совершении преступления, находились в состоянии алкогольного опьянения. Был ли в состоянии алкогольного опьянения убитый, будет установлено в ходе экспертизы.

„Мотив и другие детали этого тяжкого преступления еще устанавливаются, но суровая правда состоит в том, что самые тяжелые преступления насильственного характера, в том числе убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Почему совместное времяпрепровождение закончилось столь трагическим образом, будет установлено в ходе уголовного производства“, - сказал представитель полиции.

Дело ведется Лыунаской префектурой под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

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