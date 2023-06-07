Дамба на Каховской ГЭС могла лопнуть сама: Шульман сравнила произошедшее с пожаром 1812 года в Москве(24)
Екатерина Шульман в эфире YouTube-программы „Статус“ сравнила катастрофу на Каховской ГЭС с пожаром Москвы 1812 года и обратила внимание не то, что вариант того, что в катастрофе напрямую никто не виноват, не стоит сбрасывать со счетов.
Вы уже достаточно слышали об аварии на Каховской ГЭС и чудовищных последствиях разливы воды - как человеческих, так и экологических.
Я читала разнообразные версии по поводу того, сделала это российская, украинская сторона, или оно само обветшало и сломалось. Тут вспоминается Лев Николаевич Толстой, его роман „Война и мир“ и его рассуждения о пожаре в Москве, которые тогда были достаточно новаторскими. Пожар в Москве для той эпохи был таким же значимым символическим событием, как, например, поджог Рейхстага.
Считалось, что варвар-Наполеон поджег Москву. Одновременно с этим считалось, что это Ростопчин - то ли из „варварского великодушия“, то ли из каких-то своих террористических соображений. Некоторые стыдились этого, некоторые гордились. В общем, поджог был предметом большой дискуссии. И тут выходит Толстой и говорит: город Москва в основном деревянный. Он горел каждое лето, даже в то время, когда в нем жили горожане, губернатор и была пожарная служба. Если же горожане убежали, губернатор не функционирует, а пожарная служба тоже разбежалась, а вместо этого входит туда орда, которая варит себе кашу на кострах, то загорится он уж непременно. А тушить его станет некому. Таким образом, он естественным причинам приписал этот исторический пожар Москвы - это было для своего времени довольно смело.
Поэтому не утверждая, что дамба от небрежения и отсутствия должного технического обслуживания сама могла прохудиться до такой степени, что в конце концов лопнуть, мы обращаем внимание на не нулевую вероятность такого варианта тоже.
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