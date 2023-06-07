Дамба на Каховской ГЭС могла лопнуть сама: Шульман сравнила произошедшее с пожаром 1812 года в Москве

Я читала разнообразные версии по поводу того, сделала это российская, украинская сторона, или оно само обветшало и сломалось. Тут вспоминается Лев Николаевич Толстой, его роман „Война и мир“ и его рассуждения о пожаре в Москве, которые тогда были достаточно новаторскими. Пожар в Москве для той эпохи был таким же значимым символическим событием, как, например, поджог Рейхстага.

Считалось, что варвар-Наполеон поджег Москву. Одновременно с этим считалось, что это Ростопчин - то ли из „варварского великодушия“, то ли из каких-то своих террористических соображений. Некоторые стыдились этого, некоторые гордились. В общем, поджог был предметом большой дискуссии. И тут выходит Толстой и говорит: город Москва в основном деревянный. Он горел каждое лето, даже в то время, когда в нем жили горожане, губернатор и была пожарная служба. Если же горожане убежали, губернатор не функционирует, а пожарная служба тоже разбежалась, а вместо этого входит туда орда, которая варит себе кашу на кострах, то загорится он уж непременно. А тушить его станет некому. Таким образом, он естественным причинам приписал этот исторический пожар Москвы - это было для своего времени довольно смело.