Артемий Троицкий: „С ровесниками-пенсионерами я говорю по-русски“

Вы уехали из России еще в 2014 году, предвидев многие последовавшие события. Как вы сейчас оцениваете это решение? Насколько оно было правильным для вас?

Я держался очень долго. Мне предлагали работу на Западе еще начиная с 1980-х годов. Тем не менее я любил свою родину — тогда Советский Союз, потом Россию. И мне очень хотелось делать жизнь в своей стране более интересной, веселой, разнообразной, глобальной, а не только локально-провинциальной.

Проблемы у меня начались еще в нулевые годы, поскольку к Путину и его окружению я относился резко отрицательно с самого начала. Моя статья перед первым избранием Путина в президенты называлась „Уродовластие“. Я там правильно предсказал, кто такой мистер Путин и что при нем станет со страной и народом. В 2011-2012 годах на меня было подано аж 7 судебных исков: 5 административных, 2 уголовных. Но я почти все дела выиграл, поскольку это еще были медведевские времена — относительно безобидные, вегетарианские.

Но в 2014 году терпение лопнуло: случилась оккупация Крыма, интервенция в Украину. К тому же у нас с женой подрастали малые дети. Мы решили, что нечего им связывать будущее с фашистским государством. Вот тогда и под влиянием таких мотивацией было принято решение, о котором я ни секунды не жалел — ни тогда, ни сейчас.

Насколько вы чувствуете ответственность за то, что происходит в России?

Интеллигенты часто находят основания, чтобы покопаться в себе и подумать, что же они делали неправильно. Но мне на самом деле не в чем себя упрекнуть. В отличие от тех, кто поначалу думал, что Путин нормальный чувак и демократ, продолжатель дела Собчака и Ельцина, я раскусил этого персонажа сразу. Наверное, я мог бы сделать больше, мог бы действовать более радикально. Но я считаю, что сделал максимум в контексте своей жизни и реальных возможностей. И не совершал больших ошибок, не вступал в альянсы ни с какими гнусными личностями. Я всегда был независим и имел свою голову на плечах.