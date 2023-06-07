Сборная Бразилии сыграет в черной форме в знак протеста против расизма

Сборная Бразилии по футболу впервые в истории сыграет в черной форме, об этом сообщает Globo. Акция, организованная Бразильской футбольной конфедерацией (CBF), приурочена к борьбе против расизма.



Бразильцы проведут в черных футболках с золотыми номерами первый тайм товарищеского матча против сборной Гвинеи, который состоится 17 июня. Как сообщает издание, после первого тайма футболисты сменят черные футболки на традиционную форму.



В выездной игре „Реал“ Мадрида с „Валенсией“ (0:1) 21 мая болельщики хозяев скандировали про Винисиуса оскорбительные кричалки, из-за чего встреча была приостановлена на 10 минут. Сам форвард в концовке матча получил удаление за стычку с игроками „Валенсии“.



В „Реале“ назвали выпады фанатов „Валенсии“ преступлением на почве ненависти и заявили, что это „прямая атака на существующую модель социального и демократического правового государства“. Мадридский клуб обратился в прокуратуру. Правоохранительные органы 23 мая задержали в Валенсии трех человек за расистские оскорбления футболиста.