Экономика
07.06.2023, 14:53

Как заставить приносить доход высокие проценты по вкладам? Финансовый директор банка делится советом

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Пааво Труу
Пааво Труу
ФОТО: Ardo Kaljuvee

Высокие платежи по кредитам, которые сегодня выплачивают многие жители Эстонии, не вызывают положительных эмоций, тем не менее рост процентных ставок имеет и свою положительную сторону — сбережения могут не просто лежать в банке, но приносить доход. Финансовый директор банка Coop Пааво Труу ответил на пять вопросов издания Delfi Ärileht и дал советы, как в нынешней рыночной ситуации добиться того, чтобы накопления не просто лежали в банке, а зарабатывали.

1. Вырастут ли еще проценты по срочным вкладам или потолок уже достигнут?

Проценты по вкладам и раньше были высокими, но таких высоких ставок, как сейчас, давно не было. С момента перехода Эстонии на евро в 2011 году предлагаемые банками проценты по срочным вкладам никогда не были такими высокими, как сейчас.

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