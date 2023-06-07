Как заставить приносить доход высокие проценты по вкладам? Финансовый директор банка делится советом

Высокие платежи по кредитам, которые сегодня выплачивают многие жители Эстонии, не вызывают положительных эмоций, тем не менее рост процентных ставок имеет и свою положительную сторону — сбережения могут не просто лежать в банке, но приносить доход. Финансовый директор банка Coop Пааво Труу ответил на пять вопросов издания Delfi Ärileht и дал советы, как в нынешней рыночной ситуации добиться того, чтобы накопления не просто лежали в банке, а зарабатывали.