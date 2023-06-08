Война глазами летчика ВСУ. Охота на российские ракеты и смертельная игра с ПВО

На следующий день, говорит Дмитрий, он отправился на первый боевой вылет с посадкой на другом оперативном аэродроме.

„В первую ночь никто не спал. Шли звонки, нам говорили, что может быть ракеты еще полетят по аэродрому. Мы готовились к выводу наших самолетов из-под удара“.

Больше года назад, в утро, когда у Дмитрия был отпуск, этот любимый город наполнился тревожным ревом самолетов на аэродроме. Потом ему позвонила мама: „Киев бомбят“.

Мы разговариваем в Ивано-Франковске, где базируется его бригада тактической авиации. Тут, за сотни километров от линии фронта, обстановка вполне комфортная. „Мой любимый город“, - говорит Дмитрий, хотя сам он родом из Киева.

„У этих людей сначала тоже наверное был шок. Они же слышали взрыв. А тут около дома уже стоит кто-то с лицом в крови. И при этом говорит, что он свой, летчик. Это все происходит в четыре утра. Я показал удостоверение офицера Вооруженных сил Украины. Попросил прилечь“, - рассказывает Дмитрий.

Дмитрий попробовал подняться - не смог. Вытащил телефон. Перед глазами, пострадавшими от мелких обломков, все расплывалось. Каким-то чудом отправил координаты на аэродром. Новая попытка подняться на ноги оказалась успешной. Он добрался до какого-то дома, где ему открыли испуганные хозяева.

Когда Дмитрий Шкаревский катапультировался, он успел увидеть, как падает и горит его МиГ-29. Но очень быстро надвигалось новое несчастье: под ногами наползала замерзшая река. Попытки подрулить стропами парашюта уже помочь не могли. Произошло жесткое приземление. Лед выдержал. Но тело пронзила боль.

Пока Запад долго затягивал передачу Украине боевых самолетов, пилоты ВСУ делали практически невозможное. На устаревших советских машинах они штурмовали позиции наступавшего противника, и даже сходились с россиянами в воздушных боях.

А у Украины подобных ракет даже не было. Она могла лишь сбивать выпущенные врагом.

До вторжения президент России Путин жаловался, что из Украины до Москвы - слишком короткое подлетное время для ракет. Но теперь россияне сами используют эту географическую особенность.

Россия сделала ставку на свои ракеты. Они регулярно летели с моря и самолетов, преодолевая расстояние в сотни километров.

Но российских летчиков подвело чувство, что добыча будет легкой. „Они считали, что спокойно залетят, сядут на наших аэродромах. Но наша ПВО сбила много их самолетов, завязались жестокие воздушные ближние бои“.

Украинские самолеты уступают российским по некоторым тактико-техническим характеристикам. Радиолокация на них устарела, дальность ракет - меньше. По этой причине условия были неравными.

Дмитрий совершил 69 боевых вылетов, которые завершились успешно. Каждый из них был трудным по-своему. Вступать в воздушный бой с самолетами противника ему не пришлось. Через это испытание в первые дни полномасштабного вторжения прошли летчики с других аэродромов.

„Все боялись не только за свою жизнь, но и за жизнь своих близких. Работали. Нужно было освобождать, отбрасывать врага как можно дальше от нас. Никакой растерянности, все получали свое задание и на сто процентов выполняли“.

„Паники точно не было. Наверное, у всех был какой-то страх. К такому никак не подготовишься морально“, - говорит Дмитрий.

„Разные бригады, самолеты. Штурмовая авиация , истребительная. Истребители Су-27 и наши МиГ-29, Су-24 „бомберы“… Все были вперемешку на разных аэродромах. Это уже потом все более-менее привели в порядок“.

Украинские самолеты перескакивали с одного аэродрома на другой. Цель - не попасть под ракетные удары. Россия планировала уничтожить украинскую военную авиацию уже в первые дни.

„Первое наше задание было в Хмельницкой области. Должен был высадиться российский десант на вертолетах. Нас отправили на поиски этого десанта“.

„Когда охотишься на ракету, захватываешь много меток. А цели могут быть и фальшивыми. Поймать ракету, найти ее - самое трудное. Когда убеждаешься, что впереди действительно цель, держишь связь с штурманом наведения. Он видит ее по своим РЛС. Потом дает разрешение на сбитие“, - рассказывает о своем опыте Дмитрий.

Иногда цель видна непосредственно из кабины.

10 октября летчик принимал участие в отражении одной из особенно массовых российских ракетных атак. Когда он влетел в зону дежурства, визуально выявил одну из ракет. Снизился, сразу полетел за ней, чтобы сбить. Доложил, как требуется. Но пока пришло подтверждение, ракета проскользнула в туман над рекой и исчезла.

Сбивать дроны из реактивного самолета тоже трудно. Их скорость невелика, но чтобы их заметить и поразить ракетой, времени очень мало. Впрочем, летчикам удается поражать и такие цели.

Еще один вид противостояния возникает в борьбе с ПВО противника. И это особенно смертельная игра.

„Пытаемся их уничтожать каждый день. Для этого есть ракеты, которые нам дали западные партнеры: противорадиолокационные AGM-88 HARM. Но во время такого задания и по нам выполняют пуски ракет. В таких случаях меняем направление движения. Падаем на гранично малые высоты с увеличением скорости. Пытаемся маневрировать. Нам подсказывают с земли, в какую сторону ракета летит“.

Для Дмитрия такой момент - один из самых худших: „Самые страшные моменты - это когда передают, что ракета где-то за 20 километров от тебя, 15, 10! Вот этот обратный отсчет. Ты пытаешься все лучше маневрировать, быстрее лететь. Но и ракеты скорость увеличивают, приближаются“.

„Уже готовишься к тому, что или тебя собьют, или все-таки оторвешься от нее. Одна рука на ручке катапультирования, вторую держишь на ручке управления самолета. И когда уже на 5-10 километрах этот отсчет останавливается, то мысленно сам себе говоришь: ну, слава Богу! Пот вытер и дальше начинаешь работать“.

Но не только пилот рискует в это время своей жизнью, его противник - также.