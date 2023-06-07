ВИДЕООПРОС | „Это не нормально“ и „Здорово, что организовали“. Что думают жители Таллинна о гей-параде в эту субботу?

„Если люди не трогают других людей, то это их дело. Но кричать направо и налево о том, что они такие, как есть - это немного неправильно, наверное“, - говорит молодой человек. Его друг согласно кивает головой.

На вопрос о том, что молодые люди думают об однополых браках, парень отвечает, что заключать брак женщина с женщиной и мужчина с мужчиной конечно могут. „Главное, чтобы это не навязывалось подрастающему поколению. Делайте, что хотите, но других не впутывайте в свои такие отношения“, - считает он. К тому, что кто-то из друзей или знакомых молодого человека пошел бы на гей-парад, он также относится нейтрально.