ВИДЕООПРОС | „Это не нормально“ и „Здорово, что организовали“. Что думают жители Таллинна о гей-параде в эту субботу?(46)
10 июня в Таллинне пройдет гей-парад. Репортер RusDelfi решила выяснить, как жители Таллинна и гости города относятся к этому мероприятию, а также, что они думают об обсуждении в Рийгикогу закона о равенстве браков.
„Если люди не трогают других людей, то это их дело. Но кричать направо и налево о том, что они такие, как есть - это немного неправильно, наверное“, - говорит молодой человек. Его друг согласно кивает головой.
На вопрос о том, что молодые люди думают об однополых браках, парень отвечает, что заключать брак женщина с женщиной и мужчина с мужчиной конечно могут. „Главное, чтобы это не навязывалось подрастающему поколению. Делайте, что хотите, но других не впутывайте в свои такие отношения“, - считает он. К тому, что кто-то из друзей или знакомых молодого человека пошел бы на гей-парад, он также относится нейтрально.
Подробности в видео.
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