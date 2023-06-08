Новости Эстонии
08.06.2023, 07:45

Фирмы отдают предпочтение работникам с эстонским родным языком. Законно ли это?

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Коллаж с использованием изображений Pexels, Tiit Malsroos (Kalevipoeg)
Коллаж с использованием изображений Pexels, Tiit Malsroos (Kalevipoeg)
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia

Вербующие работников фирмы не стесняются в открытую дискриминировать людей, чьим родным языком не является эстонский. Не спасает будущего кандидата ни свободное владение государственным языком, ни документ, подтверждающий знание эстонского на уровне С1. Одна фирма, занимающаяся металлоконструкциями и деревообработкой, разместила на портале CV Keskus объявление, в котором указала: „Иноязычных людей просим свою кандидатуру не предоставлять“.

RusDelfi Обратился за комментарием к руководству фирмы. Исполнительный директор Aiaekspert Прийт Абрайм ответил, что уже объяснял журналистам (он не уточнил, кому), что текст в скобках является пояснением, дабы обратить внимание на то, что соискатель должен владеть государственным языком на достаточном уровне. „При отсутствии этого навыка просьба не претендовать на предлагаемое место“, - лаконично отметил он. Уточняющий вопрос журналиста RusDelfi по поводу того, почему после разъяснений это требование не перефразировали в корректной форме, руководитель фирмы оставил без ответа.

Все эксперты и институции, которые так или иначе связаны с решением вопросов о равном обращении на рабочем месте, солидарны, и, по их мнению, объявления о вакансиях, сформулированные подобным образом - грубое нарушение принципов равного обращения. Можно ли как-то на это повлиять или же они останутся безнаказанными?

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