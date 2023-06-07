Департамент социального страхования напоминает об одном важном моменте относительно детских пособий

После того, как ребенку исполнится 19 лет, Департамент социального страхования продолжает выплачивать ему детское пособие лишь в случае, если он еще учится в средней школе до ее окончания или до завершения учебного года. Концом учебного года считается 31 августа.

Руководитель сферы семейных компенсаций Пирьо Кюннапуу поясняет, что ранее выплаты детских пособий в летние месяцы прекращались в случаях, когда ребенок заканчивал основную школу и не было информации о том, продолжит ли он учиться дальше. „Так же происходило в случаях, когда ребенок к концу учебного года был отчислен из школьного списка. Но если осенью ребенок продолжал учебу, то его пособия выплачивались семье за пропущенные месяцы задним числом“, - сказала Кюннапуу.

„С начала этого года детское пособие более не привязано к тому, учится ребенок или нет. Это означает, что в вышеприведенных случаях мы будем продолжать выплачивать пособия без трехмесячного перерыва и после окончания учебного года“, - добавила она.

Департамент социального страхования в общей сложности выплачивает семейные пособия почти 172 тысячам семей.

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