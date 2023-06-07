Департамент социального страхования напоминает об одном важном моменте относительно детских пособий(1)
Наступает пора, когда многие молодые люди получают свидетельства об окончании основной и средней школы. Департамент социального страхования напоминает, что с этого года у семей есть право на получение детского пособия до достижения ребенком 19 лет вне зависимости от того, учится ребенок или нет.
После того, как ребенку исполнится 19 лет, Департамент социального страхования продолжает выплачивать ему детское пособие лишь в случае, если он еще учится в средней школе до ее окончания или до завершения учебного года. Концом учебного года считается 31 августа.
Руководитель сферы семейных компенсаций Пирьо Кюннапуу поясняет, что ранее выплаты детских пособий в летние месяцы прекращались в случаях, когда ребенок заканчивал основную школу и не было информации о том, продолжит ли он учиться дальше. „Так же происходило в случаях, когда ребенок к концу учебного года был отчислен из школьного списка. Но если осенью ребенок продолжал учебу, то его пособия выплачивались семье за пропущенные месяцы задним числом“, - сказала Кюннапуу.
„С начала этого года детское пособие более не привязано к тому, учится ребенок или нет. Это означает, что в вышеприведенных случаях мы будем продолжать выплачивать пособия без трехмесячного перерыва и после окончания учебного года“, - добавила она.
Департамент социального страхования в общей сложности выплачивает семейные пособия почти 172 тысячам семей.
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