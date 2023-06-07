ГРАФИКИ | Свежие овощи за год подорожали на 38%, фрукты и ягоды — на 27%

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с маем прошлого года в мае на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило две пятых от общего повышения индекса. По сравнению с маем прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 21,2%, мука, мучные изделия и крупяные продукты — на 23,8%, свежие овощи — на 38,4%, а свежие фрукты и ягоды — на 26,7%. Свежая рыба подешевела на 19,7%. „Бензин был дешевле на 12,9%, дизельное топливо — на 19,3%, а газ — на 43,2%“, — добавила Трасанов.

В последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года составляло 11,3% или менее в январе 2022 года — тогда индекс также изменился на 11,3%.

По сравнению с апрелем на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом: цены на моторное топливо за месяц снизились на 2%, а авиабилеты на май были на 12% дешевле, чем на апрель.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, май 2023

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.