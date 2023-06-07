Успешный эстонский предприниматель заразился клещевым энцефалитом. Теперь он вынужден продать фирму

Как сообщило предприятие, решение о продаже предприятия Saarekuller далось нелегко. На странице в Facebook предприятие выражает надежду, что новый предприимчивый собственник продолжит предлагать островитянам качественные курьерские услуги. Фирма продается из-за тяжелого состояния здоровья нынешнего руководителя Каспара Мяэотса.

Фирма Saarekuller давно действует на рынке, наработала хорошую клиентскую базу, занимается доставкой всевозможных товаров на Сааремаа, а также на материковой части страны. В своем посте в социальной сети предприятие отмечает, что его услугами регулярно пользуются многие компании в разных уголках страны.