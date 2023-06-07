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07.06.2023, 11:47

Успешный эстонский предприниматель заразился клещевым энцефалитом. Теперь он вынужден продать фирму

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Каспар Мяэотс
Каспар Мяэотс
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

Для 39-летнего Каспара Мяэотса, успешного предпринимателя с острова Сааремаа, роковым стал укус клеща. Развившийся клещевой энцефалит привел к параличу. Предприятие Saarekuller сообщило на своей странице в Facebook, что из-за тяжелого состояния Каспара Мяэотса фирма выставляется на продажу, пишет издание Delfi Ärileht.

Как сообщило предприятие, решение о продаже предприятия Saarekuller далось нелегко. На странице в Facebook предприятие выражает надежду, что новый предприимчивый собственник продолжит предлагать островитянам качественные курьерские услуги. Фирма продается из-за тяжелого состояния здоровья нынешнего руководителя Каспара Мяэотса.

Фирма Saarekuller давно действует на рынке, наработала хорошую клиентскую базу, занимается доставкой всевозможных товаров на Сааремаа, а также на материковой части страны. В своем посте в социальной сети предприятие отмечает, что его услугами регулярно пользуются многие компании в разных уголках страны.

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