07.06.2023, 11:47
Успешный эстонский предприниматель заразился клещевым энцефалитом. Теперь он вынужден продать фирму(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Для 39-летнего Каспара Мяэотса, успешного предпринимателя с острова Сааремаа, роковым стал укус клеща. Развившийся клещевой энцефалит привел к параличу. Предприятие Saarekuller сообщило на своей странице в Facebook, что из-за тяжелого состояния Каспара Мяэотса фирма выставляется на продажу, пишет издание Delfi Ärileht.
Как сообщило предприятие, решение о продаже предприятия Saarekuller далось нелегко. На странице в Facebook предприятие выражает надежду, что новый предприимчивый собственник продолжит предлагать островитянам качественные курьерские услуги. Фирма продается из-за тяжелого состояния здоровья нынешнего руководителя Каспара Мяэотса.