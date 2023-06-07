Смена власти в EKRE? Эрнитс: „Март и Мартин Хельме демонизированы. Сейчас мы как центристы при Сависааре“

„Помните, что было с Центристской партией при Сависааре? Она была самой популярной политической силой, но сидела в блокаде. Это продолжалось до того момента, когда в партии нашли возможность Сависаара убрать. Сейчас EKRE находится в той же ситуации“, - передает RusERR слова Эрнитса, сказанные в среду в прямом эфире утреннего шоу „Кофе+“ на телеканале ETV+.

По его словам, Март и Мартин Хельме за 12 лет руководства EKRE проделали огромную работу, но сейчас они оба демонизированы.

„При нынешних лидерах партии очень трудно будет выйти из сегодняшней блокады. Мне известно, что в нашей партии много тех, кто думает точно так же“, - добавил Эрнитс.

Выборы председателя партии состоятся на съезде EKRE в предстоящую субботу. За пост руководителя будут бороться два кандидата: действующий лидер Мартин Хельме и Пеэтер Эрнитс.

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