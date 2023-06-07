Новости Эстонии
07.06.2023, 11:35

РЕЙТИНГИ | Партия реформ снова стала политической силой номер один

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

За неделю Партия реформ увеличила свою популярность и снова поднялась на первое место в рейтинге, оттеснив EKRE на второе место.

Поддержка Партии реформ увеличилась на 1,3%, следует из опроса, проведенного Norstat Eesti AS по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.

Таким образом, партию премьер-министра поддерживают 25,6%, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) — 24,5%, а Центристскую партию — 17,5% граждан, имеющих право голоса.

Далее следуют Eesti 200 (9,4%), СДПЭ (9,1%) и Isamaa (8,6%).

В общей сложности 44,1% опрошенных поддерживают коалиционные партии, а 50,6% поддерживают оппозиционные партии.

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