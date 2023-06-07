Белорусская теннисистка заявила, что не поддерживает войну и Лукашенко

Ранее Соболенко несколько раз спрашивали про ее отношение к Лукашенко и российской агрессии против Украины. Соболенко отказывалась отвечать, а затем не пришла на две послематчевых пресс-конференции.

„Да, в интернете есть фотографии со мной и Лукашенко. Мы, теннисисты, много играли в Кубке Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после них. Ничего плохого в то время не происходило ни в Беларуси, ни на Украине, ни в России“, - передает „Прессбол“ слова Арины Соболенко на пресс-конференции.

„И я уже говорила это много раз, я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт. Я говорила это много раз, и вы знаете моё мнение. У вас есть моя позиция. У вас есть мой ответ. Я много раз на него отвечала. Я не поддерживаю войну“, - добавила Соболенко.

„И дело в том, что я не хочу, чтобы спорт вмешивался в политику, потому что я просто теннисистка, 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела заниматься политикой, меня бы здесь не было. Я не хочу участвовать ни в какой политике. Я просто хочу быть теннисисткой“, - подчеркнула Соболенко.

„Поддержка Лукашенко? Как будто это сложный вопрос. Я говорю, что я не поддерживаю войну, то есть я не поддерживаю Лукашенко сейчас“, - резюмировала теннисистка.

Соболенко во вторник одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в 1/4 финала „Ролан Гаррос“ - 6:4, 6:4. После матча украинская теннисистка не стала пожимать Соболенко руку.

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