ФОТО | „Левадия“ одержала будничную победу над „Курессааре“

В первом тайме зрители голов не увидели. „Левадия“ вышла вперед на 76-й минуте, когда капитан Расмус Пеэтсон красивым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот „Курессааре“.

На 84-й минуте точку в матче поставил Иоан Яковлев.

„Левадия“ продолжает оставаться на втором месте с 37 очками. Лидер чемпионата „Флора“ (38 очков) в среду встретится с „Пайде“. „Курессааре“ находится на шестой строчке, имея в своем активе 18 очков.

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