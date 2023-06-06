Футбол
06.06.2023, 21:15

ФОТО | „Левадия“ одержала будничную победу над „Курессааре“

 

Очередной тур эстонской футбольной высшей лиги начался вечером во вторник с матча „Курессааре“ и „Левадии“. „Левадия“ выиграла на выезде со счетом 2:0.

В первом тайме зрители голов не увидели. „Левадия“ вышла вперед на 76-й минуте, когда капитан Расмус Пеэтсон красивым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот „Курессааре“.

На 84-й минуте точку в матче поставил Иоан Яковлев.

„Левадия“ продолжает оставаться на втором месте с 37 очками. Лидер чемпионата „Флора“ (38 очков) в среду встретится с „Пайде“. „Курессааре“ находится на шестой строчке, имея в своем активе 18 очков.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии