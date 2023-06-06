Пьяного мужчину в последний момент удалось спасти от верной гибели в водоеме Тарту

Сначала спасатели не могли найти мужчину вблизи моста. После проверки места спасатель в специальном спасательном снаряжении для спасения на водах, вошедший в реку со стороны дома Pipedrive, наткнулся на мужчину без сознания, которому вода уже попала в легкие. Это действительно была удача.

„Только его нос и рот торчали из воды, когда я схватил его“, - сообщил спасатель из спасательной команды Аннелинна Рудольф Копти. „Вместе с моими товарищами по команде, которые пришли на помощь, мы вытащили мужчину на берег и передали его в руки медиков“.

Бригада скорой помощи немедленно начала делать искусственное дыхание. Вернуть его к жизни удалось примерно за минуту. Очнувшись, мужчина был растерян и даже сначала проявил агрессию, но после объяснения ситуации успокоился. Затем мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был доставлен в больницу для восстановления.

Спасатели предупреждают, что купаться в нетрезвом состоянии - значит рисковать жизнью. Находясь на вечеринке, будьте бдительны, чтобы не потерять товарища в более тяжелом состоянии у воды и, если необходимо, не дать ему войти в воду, чтобы спасти его жизнь. Только очень быстрая реакция может спасти жизнь в чрезвычайной ситуации на воде. Если не удается контролировать пьяного человека, следует вызвать службу спасения или полицию. В прошлом году в Эстонии утонуло 30 человек, из которых 19 утоплений (71%) были вызваны нахождением в нетрезвом виде на момент происшествия.