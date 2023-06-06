В субботу в Тарту погиб британский солдат

„С большой печалью мы можем подтвердить, что британский солдат 3-го батальона The Rifles (3 RIFLES), находившийся в Эстонии в рамках операции CABRIT, погиб. Это случилось в результате неслужебного инцидента в Тарту 3 июня 2023 года“, - говорится в заявлении на сайте британской армии.

Обстоятельства смерти выясняются.



„Ближайшие родственники солдата были проинформированы. Наши мысли в это печальное время с семьей и близкими солдата“, - говорится в пресс-релизе.

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