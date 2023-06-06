ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (468-й день) | В результате подрыва на ГЭС Херсонскую область затопило

Российские войска подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование „Юг“. „В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают“, - написала украинская сторона в Facebook. В то же время „мэр“ захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв на территории ГЭС.

По данным Энергоатома Украины, разрушение плотины Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС. „Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции“, - указала компания в Telegram. Энергоатом контролирует ситуацию вместе с присутствующими на ЗАЭС сотрудниками международных организаций, в том числе МАГАТЭ, отмечается далее. Тем временем в России утверждают, что опасности для ЗАЭС прорыв Каховской дамбы не представляет. Критической опасности для Запорожской АЭС нет, пишет ТАСС со ссылкой на оккупационные власти Запорожской области.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. „В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена“, - сообщила украинская компания. По ее предварительному прогнозу Укргидроэнерго, сброс воды Каховского водохранилища будет продолжаться в течение следующих четырех дней.

Глава Евросовета: Россия ответит за атаку на Каховскую ГЭС

Председатель Евросовета Шарль Мишель в твиттере возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Россию.

„Шокирован беспрецедентной атакой на плотину Каховской ГЭС. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем к ответственности Россию и ее марионеток“, - написал он.