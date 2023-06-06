ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (468-й день) | В результате подрыва на ГЭС Херсонскую область затопило
Подводим итоги 468-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российские войска подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование „Юг“. „В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают“, - написала украинская сторона в Facebook. В то же время „мэр“ захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв на территории ГЭС.
По данным Энергоатома Украины, разрушение плотины Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС. „Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции“, - указала компания в Telegram. Энергоатом контролирует ситуацию вместе с присутствующими на ЗАЭС сотрудниками международных организаций, в том числе МАГАТЭ, отмечается далее. Тем временем в России утверждают, что опасности для ЗАЭС прорыв Каховской дамбы не представляет. Критической опасности для Запорожской АЭС нет, пишет ТАСС со ссылкой на оккупационные власти Запорожской области.
По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. „В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена“, - сообщила украинская компания. По ее предварительному прогнозу Укргидроэнерго, сброс воды Каховского водохранилища будет продолжаться в течение следующих четырех дней.
Глава Евросовета: Россия ответит за атаку на Каховскую ГЭС
Председатель Евросовета Шарль Мишель в твиттере возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Россию.
„Шокирован беспрецедентной атакой на плотину Каховской ГЭС. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем к ответственности Россию и ее марионеток“, - написал он.
Российские власти до сих пор не комментировали произошедшее. Глава оккупированной Новой Каховки утверждает, что ГЭС была повреждена из-за обстрелов со стороны Украины.
Столтенберг: „Разрушение плотины еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине“
Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о разрушении Каховской ГЭС. „Разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине“, - написал он в твиттере.
Власти Украины заявляют, что за подрывом Каховской ГЭС стоят российские войска. Чиновники оккупационных администраций отрицают причастность российских военных к разрушению станции. Ни Кремль, ни Министерство обороны произошедшее пока не комментировали.
Украинские власти возложили ответственность за произошедшее на российских военных. Зеленский назвал разрушение плотины „бомбой массового экологического поражения“ и обвинил Россию в подрыве ГЭС изнутри: электростанция находилась на подконтрольной российским силам территории;
Изначально представители оккупационных властей говорили, что никакого подрыва не было, а станция разрушилась из-за многомесячных обстрелов. Однако днем во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ГЭС была разрушена в результате украинской диверсии., а министр обороны Сергей Шойгу объявил, что подрыв был совершен „с целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии“.
Страны Балтии назвали подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ
„Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного нападения России на гражданскую инфраструктуру Украины, - заявил литовский президент Гитанас Науседа. - Разрушение крупной плотины - это военное преступление, которое непосредственно угрожает тысячам людей. Россия должна понести за это ответственность. А Украина должна выиграть эту войну, чтобы обезопасить себя!“
„Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей. Виновные в военных преступлениях должны предстать перед специальным трибуналом“, - написал в Twitter глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
„Это экологическая катастрофа, жизни людей находятся под угрозой. Россия - террористическое государство, и ее необходимо остановить. Мы должны усилить поддержку Украины и привлечь военных преступников к ответственности“, - указал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
Ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Россия, убеждена министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). „Есть только один ответственный за эту рукотворную экологическую катастрофу: преступная агрессивная война России против Украины“, - цитирует Бербок агентство dpa. По ее словам, правительство ФРГ в тесной координации с Украиной, а также с другими странами G7 и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) „усиленно“ ведет работу для выяснения точной картины случившегося.
Украина и Чехия будут совместно ремонтировать танки Т-64
осударственный концерн „Укроборонпром“ и чешская государственная компания VOP CZ заключили контракт на совместный ремонт украинских танков Т-64.
„Чехия поддерживала и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем необходимую военную технику, обучаем украинских военных и теперь еще будем помогать с ремонтом украинской техники“, - сказала по этому поводу министр обороны Чехии Яна Чернохова, Ее цитирует пресс-служба „Укроборонпрома“.
Ремонт и модернизация техники будет происходить на одном из предприятий VOP CZ в городе Нови-Йичин под техническим контролем и при непосредственном участии специалистов „Укроборонпрома“.
Президент Украины заявил, что Россия „хаотично“ подорвала Каховскую ГЭС
Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, российские войска подорвали Каховскую ГЭС преднамеренно, но хаотично. По его словам, такие данные представили на ставке верховного главнокомандующего.
„Главный вывод — подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники“, — заявил Зеленский в своих соцсетях. По его словам, подрыв дамбы „не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории“.
Президент Украины добавил, что с военным командованием детально разобрали обстановку на фронте и готовность ВСУ к „дальнейшим действиям“. „Готовность — максимальная“, — сказал Зеленский.