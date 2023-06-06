За рубежом
06.06.2023, 18:45

Финляндия высылает девять сотрудников российского Посольства

 (9)
Они занимались разведывательной деятельностью
Финский и российский флаги.
Финский и российский флаги.
ФОТО: scanpixdelfi meedia

Финляндия высылает из страны девять сотрудников Посольства РФ, которые занимались разведывательной деятельностью, сообщает финское правительство, пишет Русская служба YLE.

Решение было принято на совместном заседании Министерского комитета по внешней политике и политике безопасности и президента республики Саули Ниинистё (TP-UTVA).

– Их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях, – отмечается в пресс-релизе правительства.

МИД проинформирует об этом решении российского посла.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии