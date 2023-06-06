06.06.2023, 18:45
Финляндия высылает девять сотрудников российского Посольства(9)
Они занимались разведывательной деятельностью
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Финляндия высылает из страны девять сотрудников Посольства РФ, которые занимались разведывательной деятельностью, сообщает финское правительство, пишет Русская служба YLE.
Решение было принято на совместном заседании Министерского комитета по внешней политике и политике безопасности и президента республики Саули Ниинистё (TP-UTVA).
– Их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях, – отмечается в пресс-релизе правительства.
МИД проинформирует об этом решении российского посла.