Доклад: в Эстонии господдержка исследовательской и научной деятельности в разы ниже среднего показателя(3)
Для повышения конкурентоспособности экономики Эстонии необходимо уделять значительно больше внимания развитию зеленых технологий. Однако, проблемой может стать недостаточное и нестабильное по сравнению с другими государствами финансирование исследовательской и научной деятельности предприятий в Эстонии – к такому выводу пришел Центр мониторинга развития в опубликованном 6 июня докладе „Тенденции и сценарии зеленого перехода в Эстонии“.
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов сообщила, что в вопросах развития зеленых технологий Эстония должна делать смелые вложения, если мы хотим, чтобы зеленый переход был экономически успешным. „Связанные с зеленым переходом технологии конкурируют между собой. Во многих сферах в настоящий момент неясно, какая из них позволит совершить прорыв. Но можно быть уверенным, что быстрое развитие технологий влечет за собой серьезные изменения и новые экономические возможности для государств, которые сознательно и целенаправленно инвестируют в эти технологии“, – сказала Данилов.
В сфере зеленых технологий наибольшим потенциалом для Эстонии обладают исследовательская и научная деятельность и разработка новой продукции.
Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что в развитии зеленых технологий главную роль играют университеты и предпринимательский сектор, в том числе и стартапы. „Для предприятий, берущих на себя сопряженные с разработкой технологий риски, крайне важна поддержка со стороны государства, но в Эстонии в секторе научной и исследовательской деятельности она более чем в три раза ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. Помимо этого, объемы пособий сильно варьируются в зависимости от периодов и условий структурных фондов ЕС. Доля пособий на исследовательскую и научную деятельность в предприятиях со стороны государства варьируется в пределах 4–11 %. Годовая сумма может достигать от 6–7 до 20 миллионов евро“, – привел пример Варблане.
Эксперты, привлеченные к исследованию Центра мониторинга развития, выбрали технологии, в наибольшей степени способствующие зеленому переходу, и где возможности Эстонии в технологической гонке – наилучшие.
Например, возможности Эстонии в том, что касается производства альтернатив мясной продукции, заключаются в регулировании тестирования и создании тестовых лабораторий. Эстонские ученые обладают знаниями и навыками на международном уровне в важных с точки зрения производства альтернатив мясу областях. Поэтому, по мнению экспертов, в Эстонии перспективным могло бы стать и инвестирование в производство биореакторов.
В докладе эксперты отмечают, что водород, равно как и технологии для его производства и использования в будущем могут стать важными предметами торговли. В университетах Эстонии работает ряд научных групп, изучающих производство материалов, связанных с топливными элементами и электролизерами. Условия для производства зеленого водорода в Эстонии помогут создать инвестиции в инфраструктуру – ветряные и солнечные электростанции – и в технологии хранения водорода, а также в глубоководные порты и создание возможностей для транспортировки водорода. Потенциал Эстонии по производству зеленого водорода оценивается в 2000–40 000 тонн в год к 2030 году.
Биорафинирование позволило бы заместить продукты нефтяной промышленности продукцией, основанной на биосырье. Помимо этого, это помогло бы сократить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива и повысить нашу энергонезависимость. Инвестирование в биорафинирование древесины помогло бы нам успешно конкурировать со Скандинавскими странами, где лесохимия изучается на протяжении последних 20 лет, но в эксплуатации по-прежнему в основном находятся целлюлозные заводы, применяющие традиционные технологии, а инвестиции редко направляются на синтетическую биологию.
Цифровое выращивание клеточных культур может быть применено в производстве продуктов питания и в медицине. При помощи биотехнологических процессов можно производить различные материалы, лекарства, химикаты, топливо и пищу. В Эстонии первые шаги по созданию клеточных фабрик уже сделаны. У них есть потенциал стать новым устойчивым сектором биопромышленности. В будущем это также могло бы существенно способствовать развитию химической промышленности Эстонии.
В докладе „Тенденции и сценарии зеленого перехода в Эстонии» Центр мониторинга развития отмечает, что одного наличия технологий недостаточно для их быстрого развития. Необходимы поддержка со стороны общества и подходящая среда.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.