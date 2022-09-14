Доклад: в Эстонии господдержка исследовательской и научной деятельности в разы ниже среднего показателя

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов сообщила, что в вопросах развития зеленых технологий Эстония должна делать смелые вложения, если мы хотим, чтобы зеленый переход был экономически успешным. „Связанные с зеленым переходом технологии конкурируют между собой. Во многих сферах в настоящий момент неясно, какая из них позволит совершить прорыв. Но можно быть уверенным, что быстрое развитие технологий влечет за собой серьезные изменения и новые экономические возможности для государств, которые сознательно и целенаправленно инвестируют в эти технологии“, – сказала Данилов.

В сфере зеленых технологий наибольшим потенциалом для Эстонии обладают исследовательская и научная деятельность и разработка новой продукции.

Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что в развитии зеленых технологий главную роль играют университеты и предпринимательский сектор, в том числе и стартапы. „Для предприятий, берущих на себя сопряженные с разработкой технологий риски, крайне важна поддержка со стороны государства, но в Эстонии в секторе научной и исследовательской деятельности она более чем в три раза ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. Помимо этого, объемы пособий сильно варьируются в зависимости от периодов и условий структурных фондов ЕС. Доля пособий на исследовательскую и научную деятельность в предприятиях со стороны государства варьируется в пределах 4–11 %. Годовая сумма может достигать от 6–7 до 20 миллионов евро“, – привел пример Варблане.

Эксперты, привлеченные к исследованию Центра мониторинга развития, выбрали технологии, в наибольшей степени способствующие зеленому переходу, и где возможности Эстонии в технологической гонке – наилучшие.