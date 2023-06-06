Neste будет использовать топливо с низким уровнем выбросов на двух транспортных судах в Балтийском море

Компания Neste (NESTE, биржа Nasdaq в Хельсинки) предлагает решения, которые помогают бороться с изменением климата и ускорить переход к экономике замкнутого цикла. Мы перерабатываем мусор и отходы в возобновляемое топливо и поставляем устойчивое сырье для производства пластмасс и в другие отрасли. Мы разрабатываем химическую переработку веществ для борьбы с глобальным пластиковым загрязнением. Мы являемся ведущим мировым производителем возобновляемого дизельного топлива и авиационного топлива. Наша цель на 2030 год – ежегодно сокращать выбросы парниковых газов клиентов на 20 миллионов тонн. Мы превратим топливный завод в финском Порвоо в самый экологичный нефтеперерабатывающий завод в Европе. Мы хотим достичь производства с нулевым выбросом углерода к 2035 году, а к 2040 году на 50% сократить выбросы СО2 в продаваемой продукции. Мы придерживаемся высоких стандартов в части цепочек поставок, сохранения биологического многообразия и защиты прав человека. Наша деятельность неоднократно была отмечена индексом устойчивости Dow Jones и высокими местами в рейтинге наиболее экологичных компаний мира Global 100. В 2021 году доход от продаж Neste составил 15,1 миллиарда евро.