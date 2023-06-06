Аналитики, которые изучают открытые данные, допустили, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за полученных ранее повреждений

Журналист Financial Times Кристофер Миллер, сравнив спутниковые снимки от 28 мая и 5 июня, отметил, что в этот промежуток времени часть проходящей над плотиной дороги и шлюзовых ворот уже были повреждены.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на основе снимков также сделал вывод, что плотина „постепенно разрушалась сама“. „Судя по этому [на снимке от 5 июня] сбросу воды под упавшим куском дороги, плотина-таки сама разрушалась постепенно. Может от того и кусок дороги упал, учитывая, что там давно была дырень“, — написал он.

Журналист The Washington Post Эван Хилл также обратил внимание на то, что перед прорывом уровень воды в Каховском водохранилище был на „беспрецедентно высоком“ уровне.

Левиев, в свою очередь, предположил, что „дебилы из оккупационной администрации не умели регулировать ГЭС“, уровень воды рос, а управляемые сбросы не делались — поэтому плотина не выдержала, и ее прорвало.

Каховская ГЭС находится в Херсонской области на территории, аннексированной Россией. Украина утверждает, что плотину взорвали российские военные. Россия утверждает, что плотина была разрушена в результате украинского обстрела.