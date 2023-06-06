К проекту закона о равенстве браков поступило порядка 700 предложений о поправках

По словам председателя комиссии Эдуарда Одинца, комиссия приступит к рассмотрению поправок после того, как заслушает мнения заинтересованных групп. Комиссия приступила к слушаниям представителей заинтересованных групп и продолжит их на сегодняшнем заседании.

На сегодняшнее заседание приглашены представители Эстонской православной церкви Московского патриархата, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Палаты судебных исполнителей и управляющих банкротством, Союза родителей Эстонии, Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, Совета церквей Эстонии, Евангелической лютеранской церкви Эстонии, Мяхеского баптистского прихода, прихода Эстонского евангелического братства, Союза Евангелических свободных приходов Эстонии, MTÜ Lapsele Vanemad, MTÜ Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, а также Министерства юстиции, Министерства социальных дел и Министерства внутренних дел.

Согласно законопроекту, брак смогут заключать два совершеннолетних лица вне зависимости от их пола. Помимо брака, будет сохранена возможность заключить договор о сожительстве. Зарегистрированные сожители смогут заключить брак в упрощенном порядке. Законопроект также предусматривает принятие прикладных актов Закона о сожительстве.

Документ призван внести уточнения в регулирование установления родства в Законе о семье в связи с правом однополых пар на усыновление. Равенство браков обеспечивает однополые пары правом на совместное усыновление. В законопроекте прописан принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Однополый супруг получит право усыновлять ребенка своего супруга при согласии биологического родителя. Сохраняется принцип, согласно которому связанные с ребенком права и обязанности в первую очередь лежат на его биологических родителях. В случае супруги матери родственные отношения с ребенком возникают, когда она дает согласие на искусственное оплодотворение матери.