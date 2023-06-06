Эстонцы - не дураки, и русские эстонцы - в том числе: филолог комментирует исследование о том, что жители Эстонии реже считают себя русскими

Gallup - замечательная организация. И интересно, что Эстония на их графике наименее крутой тренд дает - намного более выражен тренд к Казахстана и Латвии. Но когда мы смотрим на их график, который стал предметом новостей Эстонии, то я не понимаю, как был задан вопрос и кому он задавался. Дело в том, что исследование проводилось в августе-октябре 2022 года. В это время в Эстонии было очень много украинских беженцев, и это - люди, которые в значительной степени говорят на русском языке, но совершенно никогда не сказали бы, что они русские. Было бы интересно сравнить данные с переписью населения. И стоит учитывать, что между переписью населения и опросом кто-то мог передумать.

Если мы посмотрим на весь этот опрос в широком ключе - эстонская новость опирается на аналитическую статью, которая написана Заком Ритером и Стивом Крэптри - она совершенно возмутительным образом называется „Сумерки империи: Россия теряет поддержку на собственном заднем дворе?“ Задний двор - это не все бывшие республики СССР, а только их часть. А этой статье есть интересные данные, которых нет в более общем отчете (он - в целом про глобальное отношение к сверхдержавам и тоже опубликован Gallop). Там мы видим такую же картину - наша Эстония абсолютно ничем не выделяется. То, что некоторые русские идентифицируют себя как эстонцы - это наша специфика. Но в целом человечество резонно не хочет солидаризироваться с убийцами, обманщиками, людьми, с которыми невозможно иметь дел. Репутация России падает и в странах Латинской Америки - не так, как везде, но тоже падает. Потому что не надо врать, развязывать войны и говорить, что „на нас напали“. Все всё видят, и эстонцы - тоже не дураки, и русские эстонцы в том числе.