НЕОЖИДАННО | Надзор PPA установил: помимо Хелдна, фиктивно были трудоустроены еще четыре человека

Служебный надзор, проведенный в PPA, выявил пять человек, в том числе Ээрика Хелдна (бывший заместитель гендиректора КаПо и глава таможенного отдела Налогово-таможенного департамента - прим.ред), которые были фиктивно приняты на полицейскую службу в PPA, чтобы создать им возможность ходатайствовать о назначении спецпенсии. По мнению надзора, такая деятельность не соответствовала надлежащей административной практике.

„На основании имеющейся информации можно сделать вывод, что Ээрик Хелдна был взят на полицейскую службу в PPA с единственной целью вернуть его в учреждение, где он работал непосредственно перед этим, и создать для него возможность ходатайствовать о пенсии сотрудника полиции за выслугу лет“, - отмечается в документах надзора.

„В отношении остальных четырех лиц надзору не удалось выяснить причины и цели фиктивной ротации, их имена не разглашаются. Все пять человек работали в PPA и Полиции безопасности (КаПо). На данный момент трое из них уволились со службы, один из них оформил себе спецпенсию, и это дело находится в суде“, - сказал глава отдела внутреннего аудита PPA Тармо Олго.

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