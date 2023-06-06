После тяжелой болезни скончался бывший футболист сборной Латвии. Ему было 38 лет

О серьезном заболевании футболиста стало известно зимой этого года, когда к общественности обратились за помощью в обеспечении необходимого лечения, пишет Rus.delfi.lv.

„В октябре 2021 года мне поставили диагноз рак кожи - меланома на 4-й стадии, в результате чего была проведена операция в паховой области, поскольку были метастазы. Метастазы начались и в легких, печени и почке. Во внутренних органах удалось остановить и уменьшить развитие меланомы. К сожалению, во время очередных анализов 17 января этого года были выявлены метастазы в голове. Необходима ваша помощь, чтобы продолжить лечение. Пусть Бог будет милостив“, - написал в феврале 2023 года бывший футболист сборной Латвии, которому жители оперативно пожертвовали необходимые для лечения средства.

Фрейманис дебютировал в составе сборной Латвии в 2014 году в матче Кубка Балтии против Литвы, выйдя на замену. За сборную он сыграл 13 матчей, забив один гол.

„Гинтс Фрейманис навсегда останется в памяти болельщиков как непреклонный боец на поле, который не давал прохода ни одному противнику и ради своей команды был готов на все. Настоящий человек дела высокими жизненными принципами и лучезарной добротой“, - говорится в траурном заявлении Латвийской федерации футбола.

В свою очередь, на клубном уровне Фрейманис четыре раза выигрывал Кубок Латвии в составе „Елгавы“. На его счету более 200 игр в высшей лиге. В 2016 году он был признан лучшим защитником чемпионата. Фрейманис также играл в Ирландии и Германии, но свои последние матчи он провел в Салдусском клубе Leevon. После завершения карьеры футболиста Фрейманис стал тренером JFC „Добеле“.

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