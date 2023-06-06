Министр культуры уволила вице-канцлера, который заявил о сокращении объема работы Русского театра

По данным ERR, вице-канцлер по делам искусств Раудсепп во вторник принял предложение о сокращении. Вслед за этим в Министерстве культуры произойдут структурные изменения, в результате которых отдел искусств и отдел, занимающийся вопросами культурных ценностей, перейдут в подчинение вице-канцлера по вопросам культурных ценностей. В настоящее время вице-канцлером по вопросам культурных ценностей является Мерилин Пийпуу.

2 июня на портале культуры ERR вышла статья вице-канцлера Тааниэля Раудсеппа, в которой он расссуждал о финансировании театров, а также предложил план действий в отношении постановочного искусства на 2023-2027 годы, который вызвал в театральном мире много споров.

Среди прочего там говорилось о том, что Русский театр должен увеличить загруженность труппы до средней по меркам государственных театров. Также предлагалось начать подготовку к работе театра в меньшем масштабе и внести изменения в состав Совета, объявить новый конкурс на должность директора. Кроме того, предлагалось при необходимости найти для Русского театра помещение меньшего размера.

В понедельник министр культуры Хейди Пурга дистанцировалась от взглядов вице-канцлера, назвав их идеей самого чиновника, а не позицией Министерства культуры.

Раудсепп объяснил в социальных сетях, что 2 июня он представил министру культуры предложение о плане действий в театральной сфере на 2023-2027 годы, после чего решил обнародовать предложенную стратегию.



Увольнение с высказыванием напрямую не связано

Министерство культуры во вторник, 6 июня, сообщило, что должность вице-канцлера, отвечающего за сферу искусств, будет сокращена. Министр культуры Хейди Пурга подчеркнула, что, хотя одной из причин сокращения вице-канцлера Тааниэля Раудсеппа была публикация его мнения, все-таки напрямую это не связано. Об этом сообщает „ERR“.