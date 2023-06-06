„Это катастрофа. Россию нужно остановить“. Страны Балтии обвинили РФ в подрыве Каховской ГЭС

„Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного нападения России на гражданскую инфраструктуру Украины, - заявил литовский президент Гитанас Науседа. - Разрушение крупной плотины - это военное преступление, которое непосредственно угрожает тысячам людей. Россия должна понести за это ответственность. А Украина должна выиграть эту войну, чтобы обезопасить себя!“

„Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей. Виновные в военных преступлениях должны предстать перед специальным трибуналом“, - написал в Twitter глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

„Это экологическая катастрофа, жизни людей находятся под угрозой. Россия - террористическое государство, и ее необходимо остановить. Мы должны усилить поддержку Украины и привлечь военных преступников к ответственности“, - указал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.