Предприятие Testlio сократит более половины эстонской команды

„Недавно мы приняли нелегкое решение сократить 13 человек, это примерно 5 процентов нашей команды. Из них семь человек работали в Эстонии“, - сказала учредитель предприятия Кристель Круустюк.

По ее словам, сокращенные работники имели отношение к найму персонала, предоставлению услуг, а также к деятельности, связанной с обучением и развитием предприятия.

„Мы высоко ценим их вклад и искренне благодарны за за работу в нашей организации“, - сказала Круустюк.

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