Экономика
06.06.2023, 16:15

Предприятие Testlio сократит более половины эстонской команды

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Сооснователь Testlio Кристель Круустюк.
Сооснователь Testlio Кристель Круустюк.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Из-за охлаждения экономики эстонский стартап Testlio, который занимается тестированием программного обеспечения, вынужден, как и многие технологические фирмы, сокращать работников, пишет Delfi Ärileht.

„Недавно мы приняли нелегкое решение сократить 13 человек, это примерно 5 процентов нашей команды. Из них семь человек работали в Эстонии“, - сказала учредитель предприятия Кристель Круустюк.

По ее словам, сокращенные работники имели отношение к найму персонала, предоставлению услуг, а также к деятельности, связанной с обучением и развитием предприятия.

„Мы высоко ценим их вклад и искренне благодарны за за работу в нашей организации“, - сказала Круустюк.

Подробнее читайте в Delfi Ärileht.

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