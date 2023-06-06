В Эстонию любой ценой: россиянин попытался дать взятку полицейскому на нарвской границе

В субботу, 3 июня, гражданин Российской Федерации предложил взятку сотруднику полиции в пешеходном КПП на границе Ивангород — Нарва, чтобы отменить ранее выданный ему запрет на въезд.

Сотрудник полиции отказался от взятки, и гражданин России был возвращен на родину.

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