Пил или не пил? Фергюсон не признал вину за ДТП

В начале мая Фергюсон в состоянии алкогольного опьянения протаранил на своем пикапе два легковых автомобиля возле ночного клуба. Сотрудникам службы спасения пришлось доставать двух человек из перевернувшихся на бок машин, пишет Sportmail.

Фергюсон был арестован полицией, но затем освобожден после внесения залога.

Тони Фергюсон провел 33 боя в ММА и одержал 25 побед.

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