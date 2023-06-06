Жители Эстонии все меньше доверяют правительству

Доля жителей Эстонии, доверяющих правительству, снизилась с 54% в феврале до 48% в мае, выясняется из опроса, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу Госканцелярии.

Доля не доверяющих правительству жителей выросла с 41% до 47%, еще 5 процентов затруднились с ответом.

Среди эстонцев в мае правительству доверяли 56%, не доверяли - 41%, а еще 3% затруднились дать ответ.

Среди респондентов других национальностей правительству доверяли лишь 32%, в то время как не доверяли - 60%, а еще 9% не сумели выразить мнение.

- 34%. За месяц число доверяющих правительству эстонцев выросло на 2%, а неэстоцев - снизилось на 1%.

Рийгикогу в мае доверяло 45% населения. Не доверяли - 50%. Еще 5% опрошенных затруднились или не захотели выразить мнение. По сравнению с февралем доверие к парламенту выросло на 4 процентных пунтка.

Среди эстонцев парламенту доверяли 49%, среди неэстонцев - 35%. Не доверяли - 47% и 56% соответственно.

Опрос проводился с 18 по 22 мая, в нем приняли участие 1256 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.