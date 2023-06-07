Не только зеленые карты. В Эстонии перестали действовать и медицинские страховые полисы, выданные в России. Что делать?

„С таким полисом ездить больше нельзя“

„Сегодня на границе спросили страховку от эстонской страховой компании. У меня виза D, и при оформлении я покупала страховку в России на год, которая еще не истекла. Но мне сказали, что с таким ездить больше нельзя. Подскажите, что-то изменилось? Теперь нужно делать эстонскую?“ — пишут в одной из групп в социальных сетях. Сообщений такого плана стало появляться все больше и больше, несмотря на то что сейчас действуют ограничения по въезду в Эстонию для граждан Российской Федерации.

При этом пересекающие границу отмечают, что на самом погранпункте никаких объявлений нет. „Про зеленые карты висят, а про медицину нет“, — делятся в соцсетях.

На сайте организации VFS Global, которая организует работу визовых центров Эстонии, где можно подать заявление на получение шенгенской визы в нашу страну, появилась новость, что с 1 июня 2023 года Посольством Эстонии в Москве принимаются только не российские страховки для выезжающих за рубеж.

RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, где ответили, что в начале мая решением Министерства иностранных дел было принято не признавать страховые полисы, выданные в России, начиная с 22 мая 2023 года. Здесь применяется принцип взаимности, потому что Россия также не признает полисы эстонских страховых компаний.