Не только зеленые карты. В Эстонии перестали действовать и медицинские страховые полисы, выданные в России. Что делать?(24)
Тревожные сообщения и вопросы стали возникать у тех, кто в ближайшее дни пытался пересечь границу России с Эстонией. Озадаченные люди сообщают: помимо того, что перестали действовать оформленные для российских и белорусских транспортных средств зеленые карты, новые требования стали предъявлять и к медицинским полисам. Будут ли продолжать действовать ранее выданные полисы и что делать тем, кто хочет приехать в Эстонию сейчас? Подробности — в материале RusDelfi.
„С таким полисом ездить больше нельзя“
„Сегодня на границе спросили страховку от эстонской страховой компании. У меня виза D, и при оформлении я покупала страховку в России на год, которая еще не истекла. Но мне сказали, что с таким ездить больше нельзя. Подскажите, что-то изменилось? Теперь нужно делать эстонскую?“ — пишут в одной из групп в социальных сетях. Сообщений такого плана стало появляться все больше и больше, несмотря на то что сейчас действуют ограничения по въезду в Эстонию для граждан Российской Федерации.
При этом пересекающие границу отмечают, что на самом погранпункте никаких объявлений нет. „Про зеленые карты висят, а про медицину нет“, — делятся в соцсетях.
На сайте организации VFS Global, которая организует работу визовых центров Эстонии, где можно подать заявление на получение шенгенской визы в нашу страну, появилась новость, что с 1 июня 2023 года Посольством Эстонии в Москве принимаются только не российские страховки для выезжающих за рубеж.