Alexela: решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки является исключительным, оно повлияет и на Эстонию

На днях издание Delfi Ärileht сообщило, в результате заключенной в столице Австрии Вене на заседании конференции OPEC+ сделки две африканские страны оказались в проигрыше, а Объединенные Арабские Эмираты - в выигрыше. По мнению концерна Alexela, изменение цен на конечные продукты на мировом рынке повлияет на цену топлива в Эстонии.