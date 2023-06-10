10.06.2023, 12:40
Alexela: решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки является исключительным, оно повлияет и на Эстонию(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
На днях издание Delfi Ärileht сообщило, в результате заключенной в столице Австрии Вене на заседании конференции OPEC+ сделки две африканские страны оказались в проигрыше, а Объединенные Арабские Эмираты - в выигрыше. По мнению концерна Alexela, изменение цен на конечные продукты на мировом рынке повлияет на цену топлива в Эстонии.