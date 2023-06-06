Полиция разыскивает 54-летнего Вячеслава, пропавшего из дома престарелых в Люганузе

Вечером в воскресенье в полицию сообщили, что сотрудники дома престарелых не видели Вячеслава с субботы. У него с собой нет телефона. Мужчина может находиться в Кохтла-Ярве, Йыхви и Ахтме.

Полиция проверила возможные места пребывания мужчины и лечебные учреждения, но пока найти его не удалось.

Вячеслав невысокого роста, крепкого телосложения, с седыми волосами. Может быть одет в темную одежду, на ногах - красные туфли.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.